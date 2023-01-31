Сменила красный на изумрудный: стильная принцесса Кейт посетила Лидский университет

Ее Высочество присоединилась к студентам программы изучения детства, которая фокусируется на широком подходе к развитию детей младшего возраста. Так как вчера принцесса Уэльская в штаб-квартире BAFTA презентовала свой амбициозный проект, направленный на повышение внимания к развитию детей в раннем возрасте.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Если вчера на публике принцесса появилась в красном костюме от Alexander McQueen, то сегодня вышла в свет в изумрудном пальто тоже от Alexander McQueen, сшитом на заказ, под которым было трикотажное платье или костюм песочного оттенка, и обула коричневые сапоги из замши от Gianvito Rossi на каблуках.

В руках Кейт несла сумку-чемодан в тон пальто от Manu Atelier, а в ушах у нее сверкали золотые бюджетные серьги-кольца от Shyla Jewellery за 90 долларов.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кэтрин очень вдохновлена запуском своего нового проекта, и это, похоже, не последний ее выход в рамках этой инициативы на этой неделе.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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