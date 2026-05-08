Сменила платье на джинсы: королева Камилла посетила конные соревнования

Королева Камилла / © Getty Images

Королева сегодня выглядела весьма необычно так как надела белую рубашку, черные джинсы с поясом и черный удлиненный жакет и обула черные ботинки из замши на шнуровке. Камилла дополнила свой образ элегантной структурированной сумкой с верхней ручкой.

Отказавшись от более традиционного королевского стиля одежды, Камилла присоединилась к членам конного клуба Ebony Horse Club во время специального конного показательного выступления на этом престижном мероприятии.

Ее Величество является президентом конного клуба «Эбони» и покровительницей Британской федерации конного спорта. В этом году организаторы конных соревнований в Бадминтоне выбрали эту лондонскую организацию в качестве своего официального благотворительного партнера, что помогает привлечь внимание к ее работе по поддержке молодых людей из неблагополучных семей посредством программ по конному спорту.

Королева, которая занимает пост президента организации с 2009 года, проявляла глубокий интерес к наездникам, волонтерами и сотрудниками конноспортивного центра в Брикстоне.

После показательных выступлений Камилла также пообщалась с всадниками, бывшими победителями и представителями, связанными с всемирно известными соревнованиями по конному троеборью.

А вчера, напомним, королева посетила Музей вееров в Гринвиче, где ей вручили веер, изображенный на ее официальном коронационном портрете работы Пола Бенни.

