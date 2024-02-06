Сменила шпильки на лоферы: королева Летиция восхитила новым луком на публичном мероприятии

Королева Летиция прибыла сегодня на церемонию открытия "Дня безопасного Интернета 2024" в Мадриде.

Это международное мероприятие, организованное Национальным институтом кибербезопасности Испании (INCIBE) под лозунгом "Вместе ради лучшего Интернета" с целью содействия безопасному и позитивному использованию цифровых технологий, особенно среди детей и молодежи и их ближайшего окружения.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В этот раз Летиция появилась на публике в длинном сером жакете в клетку под которым был молочно-белый топ, черных укороченных брюках и обута в кожаные лоферы на невысоких устойчивых каблуках – отличный выбор, учитывая проблемы с ногами у королевы Летиции.

Королева распустила волосы, сделала укладку и дневной макияж, теплыми тенями подчеркнув веки и блеск нанесла на губы. Из украшений на Летиции было любимое кольцо Coreterno и лаконичные серьги Gold&Roses в ушах.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ранее на прошлой неделе королева появилась на дипломатическом приеме в синем платье из тафты, которое также носила уже в 2022 году. На мероприятии с украшением Летиции произошла неприятность.

Читайте также: