Сменила траурный наряд на яркий костюм: королева Матильда в Нью-Йорке

Королева Матильда / © Getty Images

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Ее Величество приехала на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Во время визита Матильда почтила память жертв терактов 11 сентября у мемориала 9/11 в Нью-Йорке в месяц, когда отмечается 25-я годовщина нападений на Всемирный торговый центр.

На королеве Матильде было черное платье длины миди асимметричного кроя с вырезами от Giorgio Armani, обута она была в замшевые туфли-лодочки от Mango, а в руках держала клатч от Natan Couture.

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Королева Матильда / © Getty Images

Позже Ее Величество переоделась в зеленый костюм от Safiyaa, состоявший из топа и брюк-клеш, а также обула туфли-лодочки Giorgio Armani из плиссированной кожи. В руках Матильда несла нюдовый клатч-конверт, а образ дополнила золотыми серьгами-висюльками, золотым браслетом и часами на запястье, сделала светлый маникюр и надела помолвочное кольцо с сапфиром.

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Матильда шла по улице, направляясь на встречи в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Королева Матильда / © Getty Images

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