Сменила туфли на кеды: Камала Харрис выступила на предвыборном мероприятии

Действующий вице-президент и кандидат в президенты от Демократической партии США Камала Харрис выступила на мероприятии в рамках своей предвыборной кампании в Гринсборо, штат Северная Каролина.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Там политик появилась в черном удлиненном жакете, белом топе и черных прямых штанах. Свой деловой костюм она сочетала с любимыми черными кедами на белой резиновой подошве Converse Chuck Taylor All Star, символизирующей демократичность и практичность.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Камала, как всегда, сделала укладку с локонами, макияж с помадой шоколадного оттенка, молочный маникюр и завершила лук золотыми украшениями с жемчугом – серьгами и цепочкой.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Напомним, Камала Харрис на теледебатах, которые состоялись между ней и Дональдом Трампом, предстала в деловом черном костюме, белой блузке с галстуком-бантом и черных кожаных туфлях-лодочках.

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