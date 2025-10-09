Сменила яркое платье на костюм: королева Максима на запуске новой платформы

Королева Максима / © Getty Images

Ее Величество приняла участие в запуске цифровой платформы для психического здоровья In Je Bol в Утрехте, присутствуя на мероприятии в качестве почетного председателя фонда MIND Us.

Это платформа для молодых людей в возрасте от 16 до 27 лет, которая предоставляет достоверную и доступную для понимания информацию о психическом здоровье, опыте других людей, а также советы и инструменты, которые помогут им начать терапию.

Королева Нидерландов приехала на мероприятие в темно-синем пальто Natan Couture, синей блузе с прозрачной вставкой на груди и таких же брюках, дополнив аутфит кожаными синими туфлями-лодочками Gianvito Rossi и клатчем в тон.

Ее Величество сделала выразительный макияж и подчеркнула губы малиновой помадой. Надела серьги-кольца небольшого размера, несколько колец на пальцы и часы на черном кожаном ремешке. Маникюр у Максимы был такой же, как и на предыдущем мероприятии — насыщенно-красного цвета.

Напомним, Максима посетила ужин в честь победителей премии короля Виллема I в области предпринимательства в Бреде. Там она блистала в платье Natan Couture красивого винного оттенка.