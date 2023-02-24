Смотрят друг на друга, как влюбленные: королева Камилла и король Чарльз появились на приеме

Камилла отпраздновала вторую годовщину своего книжного клуба "Читальный зал" и пригласила гостей на небольшую вечеринку в Кларенс-хаус.

Королева Камилла поблагодарила гостей за то, что они пришли в их с королем резиденцию на прием, который из-за болезни королевы перенесли на неделю. Ее Величество запустила инициативу по распространению грамотности в апреле 2020 года со списком рекомендуемых книг, которые помогут людям пережить пандемию COVID-19 и карантин. Отклик людей был положительным и вдохновил Камиллу создать "Читальный зал" в Instagram, который привлек 155 тысяч подписчиков по всему миру.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Королева Камилла улыбалась, общаясь с гостями на приеме. И выступила с речью перед гостями:

"Ваше Величество, дамы и господа, я очень рада приветствовать всех вас — писателей, издателей и книголюбов — в Кларенс-Хаусе. С опозданием на неделю, но без COVID! — сказала Камилла. — Так что спасибо, что поправили свои загруженные графики и пришли сегодня. Люди всегда нуждались в связи с литературой - в ее мудрости, а также в ее явном бегстве от действительности. В сегодняшнем сложном "климате" мы нуждаемся в ней больше, чем когда-либо".

"Я рада сообщить, что "Читальный зал" стал благотворительной организацией, работающей над сокращением разрыва между читателями и писателями и помогающей людям всех возрастов и профессий находить книги и знакомиться с ними", — сказала она, призвав всех посетить первое мероприятие организации, литературный фестиваль во дворце Хэмптон-Корт в конце этого года. "Развитие моего читального зала никогда бы не состоялось без всех вас, и я глубоко благодарна каждому из вас за вашу поддержку и вклад в него", - добавила она, пишет People.

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75-летняя королева пришла на мероприятие в темно-синем платье, плотных черных колготах, туфлях из замши на каблуках. У нее на груди была пришпилена красивая брошь, волосы были идеально уложены, а на лице был макияж. Король Чарльз надел темно-серый костюм в полоску, светлую рубашку и подобрал синий галстук с принтом, который отлично гармонировал с нарядом его супруги.

Фотографы запечатлели короля и королеву в момент, когда они нежно смотрели друг на друга.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

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