Снег и мороз не помеха: в Киевской области волонтеры продолжают восстанавливать разрушенные дома

Обстрелы, морозы, снегопады и сверхсложная ситуация с электроснабжением не помешали волонтерам проекта "Медиаоборона", которые на добровольных началах продолжают восстанавливать разрушенные войной дома. Волонтеры, меценаты и застройщики объединились, чтобы помочь украинцам вернуть утраченные дома – и делают это совершенно бесплатно и в кратчайшие сроки.

Пенсионеры Нина и Василий Саханда из села Новое Залесье Бучанского района чудом пережили российскую оккупацию. В марте вражеская ракета упала прямо у их дома, оставив пожилых людей крыши над головой. Отремонтировать дом самостоятельно семья не в состоянии, поэтому волонтерская помощь стала очень кстати.

Организацию строительных работ взяли на себя волонтеры проекта МЕДИАБОРОНА и застройщик из Винницкой области Владимир Хоменко.

"Волонтеры помогли выбрать дома, наиболее нуждающиеся в помощи. Потому что более богатые люди могут сами восстановить свои дома, а у пенсионеров денег на восстановление, я знаю, нет", — рассказывает Владимир Хоменко.

Когда несколько месяцев назад строители впервые зашли во двор Нины Петровны и Василия Павловича, стало ясно, что задача номер один – восстановить в доме крышу. Ведь если этого не сделать, то зимой стены намокнут и дом будет непригодным для жизни. Новую кровлю построили за рекордные пять дней.

Кроме того, из-за погодных условий и попыток российских террористов уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины утеплению здания уделяется особое внимание. Потому команда проекта приняла решение сделать современное отопление и утеплить фасад.

"В любом доме есть энергозатратные элементы – это окна, крыша и фасад. Во всех домах мы утепляли фасады, утепляли и делали новые крыши. А еще устанавливали новые стеклопакеты. Без этого пережить зиму невозможно, учитывая еще ситуацию с отоплением и отключением электроэнергии "Если ты получаешь пенсию в 3600 или 4000 гривен, о каких окнах может идти речь? Помочь отстроить жилье могут разве что волонтеры или благотворители", — рассказал основатель "Медиаобороны" Александр Дубинский.

В целом силами "Медиаобороны" в рамках инициативы "Вернись домой" в деоккупированных районах Киевской области было отремонтировано уже шесть домов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Было – стало: волонтеры показали, как отстроили разрушенный дом многодетной семьи из Калиновки