Снимает усталость и повышает настроение: назван любимый напиток принцессы Уэльской

Принцесса Уэльская Кейт, как и ее супруг принц Уильям, любит чаепития.

На днях мы рассказывали, какой напиток предпочитает употреблять ежедневно принц Уильям вместо кофе.

У его жены Кэтрин также есть свой фаворит. Эксперт бренда Nio Teas, специализирующегося на зеленом чае Артур Готье рассказал, что у Кейт любимый чай Earl Grey - один из самых распространенных сортов ароматизированного чая. В классическом виде представляет собой черный чай с добавлением масла, полученного из кожуры плодов бергамота. Принцесса Уэльская пьет такой чай добавляя в него немного меда, пишет express.co.uk.

Принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Считается, что этот сорт чая назван в честь графа Чарльза Грея, который жил в 1764—1845 годах и, являлся премьер-министром Великобритании в 1830—1834 годах.

Ранее мы рассказывали, что у короля Чарльза III также есть любимый напиток, который, как известно, полезен для сердца и снижает давление.

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