Снимали в Букингемском дворце: два редких фото со свадьбы Кейт и Уильяма, которые нам не показывали

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились 29 апреля 2011 года.
Мы уже много раз показывали вам кадры с этой поистине роскошной королевской свадьбы. А недавно публиковали красивый снимок из Вестминстерского аббатства, который публика не видела ранее.
Но есть еще несколько фото, которые ранее не были представлены широкой публике и королевским поклонникам. На них видно, как невеста Кейт в свадебном платье от Alexander McQueen и тиаре Cartier Halo пожимает руку премьер-министру Австралии Джулии Гиллард в Букингемском дворце, в Лондоне.
Кэтрин выглядит такой счастливой, и с этого ракурса можно рассмотреть ее платье еще раз. Кстати, в платье принцессы был один маленький секрет, а именно - скрытая подкладка, чтобы подчеркнуть талию. Хотя выглядела Кэтрин роскошно и без этого.
Напомним, ранее принц Уильям объяснил, почему так долго откладывал предложение для своей девушки Кейт, а она рассказала, что понимала, и поддерживала его выбор.
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