Снимали в Букингемском дворце: два редких фото со свадьбы Кейт и Уильяма, которые нам не показывали

Мы уже много раз показывали вам кадры с этой поистине роскошной королевской свадьбы. А недавно публиковали красивый снимок из Вестминстерского аббатства, который публика не видела ранее.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

Но есть еще несколько фото, которые ранее не были представлены широкой публике и королевским поклонникам. На них видно, как невеста Кейт в свадебном платье от Alexander McQueen и тиаре Cartier Halo пожимает руку премьер-министру Австралии Джулии Гиллард в Букингемском дворце, в Лондоне.

Кэтрин выглядит такой счастливой, и с этого ракурса можно рассмотреть ее платье еще раз. Кстати, в платье принцессы был один маленький секрет, а именно - скрытая подкладка, чтобы подчеркнуть талию. Хотя выглядела Кэтрин роскошно и без этого.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

Напомним, ранее принц Уильям объяснил, почему так долго откладывал предложение для своей девушки Кейт, а она рассказала, что понимала, и поддерживала его выбор.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

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