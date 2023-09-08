Снимок из села: пес Патрон сфотографировался с утками, плававшими в корыте

Пес Патрон показал подписчикам в Instagram фотографию, сделанную в селе. На ней собака запечатлена рядом с утками, которые купаются в корыте с водой. Патрон с интересом смотрит на домашних птиц.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Уточки! Живые, в своей среде. Тась-тась-тась в воде. Хотел поиграть и почему-то мне не разрешили. Может потому, что я резиновую грызу. То от греха подальше, как говорится. Всем утиный лизь. Такой милый, такой отличный!" – подписала снимок собака.

Напомним, свой день рождения пес Патрон отпраздновал в патриотической вышиванке – желтой рубашке с синим воротником и сине-желтой вышивкой, на шее у него была сине-желтая бабочка.

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