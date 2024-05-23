Снова без бюстгальтера: Аманда Холден в бирюзовом платье блеснула сосками

Аманда Холден попала под прицел папарацци возле своей работы Heart Breakfast Radio Studios в Лондоне.

Радиоведущая, как всегда, выбрала яркий образ с пикантным акцентом. На ней было бирюзовое обтягивающее асимметричное платье с рюшами на одно плечо и разрезом. Поскольку Холден не любит носить бюстгальтеры, она сверкнула своими сосками.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Аутфит блондинка скомбинировала с замшевыми босоножками карамельного оттенка на шпильках, солнцезащитными очками, украшениями от Van Cleef & Arpels, золотым браслетом Cartier и кольцами с камнями. У нее были распущены волосы, легкий макияж, молочный маникюр и красный педикюр.

Напомним, ранее Аманда Холден продемонстрировала образ в цветочном мини-платье с пикантным вырезом.

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