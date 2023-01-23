Снова были в Сандрингеме: Чарльз и Камилла приветствовали людей по дороге со службы

Король Чарльз III продолжает традиции своей матери королевы Елизаветы II и посещает воскресную службу в церкви.
Вчера с королевой Камиллой они были запечатлены возле церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме, в Норфолке. Это та самая церковь, где члены британской королевской семьи собираются традиционно на Рождество.
Погода в Сандрингеме теплом не радует. Король был одет в длинное пальто, тоже, кстати, одно из любимых, брюки и обут в туфли, а на шее у монарха был красный шарф.
Королева-консорт Камилла была в бежевом пальто, своей любимой шляпе с меховой отделкой и обута в высокие замшевые сапоги. В руках у Камиллы, похоже, была сумка от ее любимого бренда DeMellier London. Короля и королеву встречала публика, которая приехала, чтобы поприветствовать пару.
Напомним, на прошлой неделе королева Камилла и король Чарльз вместе посещали город Болтон на северо-западе Англии, в графстве Большой Манчестер. Тогда королева продемонстрировала, как подбирает свои луки, беря пример со своей покойной свекрови королевы Елизаветы II.
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