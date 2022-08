Снова едут в Британию: что известно о новом визите Меган и Гарри к королеве Елизавете II

Сообщается, что Гарри и Меган посетят два благотворительных мероприятия и превью Invictus Games в Германии.

Пара отправится в Манчестер на Всемирный саммит One Young World Summit, мероприятие, в котором примут участие молодые лидеры из более чем 190 стран, которое состоится 5 сентября, пишет Daily Mail.

Затем Гарри и Меган отправятся в Германию на мероприятие Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go, а 8 сентября вернутся в Великобританию на церемонию награждения WellChild Awards.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекская является советником One Young World Summit вместе с Джастином Трюдо, сэром Ричардом Брэнсоном и Джейми Оливером.

Представитель пары сообщил: "Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, рады посетить несколько благотворительных организаций, близких им, в начале сентября".

Пока неизвестно, присоединятся ли к паре их дети - трехлетний сын Арчи или годовалая Лилибет. Это будет первый визит Сассекских после платинового юбилея королевы Елизаветы II в июне 2022 года.

Инсайдеры дворца тогда утверждали, что Сассексы "едва провели 15 минут" с королевой во время юбилея, так как она была слишком занята. В этот раз встреча тоже маловероятна, особенно длительная, так как в день их визита в Манчестер 5 сентября Консервативная партия как раз объявит следующего премьер-министра, в вскоре после этого королева традиционно встретится с ним.

Меган и Гарри с королевой Елизаветой II / Фото: Associated Press

Напомним, ранее ходили слухи, что монарх пригласила Гарри и Меган приехать на летние каникулы в Балморал, в Шотландии, где Ее Величество обычно проводит свой отпуск. Но точно неизвестно, насколько они правдивы и, даже если приглашение действительно поступало, приедет ли пара в гости.

