Снова на работе: королева Елизавета II в красивом платье посетила аудиенцию

Королева Елизавета II вопреки разговорам о том, что она планирует отходить от рабочих дел все больше, на прошлой неделе дала очередную аудиенцию.

Ее Величество лично встретилась в Виндзорском замке с английским органистом Томасом Троттеру, вручив ему медаль королевы за музыку. Елизавета II прибыла на встречу в васильковом платье прямого силуэта, с черной окантовкой на рукавах, которое надела в сочетании с черными туфлями на каблуках.

Королева Елизавета II / Getty Images

Королева была с традиционной укладкой и макияжем на лице, также у нее на шее было жемчужное ожерелье, а в ушах – жемчужные серьги. Какую помаду для губ в этот раз выбрала Ее Величество, к сожалению, не видно, поскольку Елизавета запечатлена с такого ракурса, что рассмотреть ее лицо невозможно.

Королева Елизавета II / Getty Images

Напомним, на этой неделе королева планирует уехать на зимние каникулы в Сандрингем, где она обычно с семьей проводит рождество.

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