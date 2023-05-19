Снова надела старый наряд: королева Камилла побывала в Бристоле

Ее Величество прибыла в город, чтобы помочь запустить инициативу по созданию 50 коронационных библиотек, которые должны были отметить коронацию. Во время занятия с детьми в школе Камилла нарисовала мультяшную версию короны королевы Марии, которая использовалась для нее во время службы коронации.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Это первый сольный выход королевы Камиллы после церемонии коронации в начале месяца. Супруга короля надела одно из своих любимых платье в принт перьев от дизайнера Фионы Клэр, которую уже носила много раз.

Укладка сделала классическая, макияж – в натуральных оттенках, а из украшений королева предпочла надеть несколько золотых браслетов, в том числе и любимый от Van Cleef & Arpels и часы Cartier. В ушах у нее были серьги-висюльки, а на шее несколько золотых цепочек с подвесками от Kiki McDonough.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, на днях мы рассказывали, что королева Камилла и король Чарльз спят в разных спальнях и стала известна причина из-за которой это происходит.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

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