Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Снова надела старый наряд: королева Камилла побывала в Бристоле

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
256
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Снова надела старый наряд: королева Камилла побывала в Бристоле

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла посетила школу Ширхэмптона в Бристоле, где запустила очередную инициативу.

Ее Величество прибыла в город, чтобы помочь запустить инициативу по созданию 50 коронационных библиотек, которые должны были отметить коронацию. Во время занятия с детьми в школе Камилла нарисовала мультяшную версию короны королевы Марии, которая использовалась для нее во время службы коронации.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

Это первый сольный выход королевы Камиллы после церемонии коронации в начале месяца. Супруга короля надела одно из своих любимых платье в принт перьев от дизайнера Фионы Клэр, которую уже носила много раз. 

Укладка сделала классическая, макияж – в натуральных оттенках, а из украшений королева предпочла надеть несколько золотых браслетов, в том числе и любимый от Van Cleef & Arpels и часы Cartier. В ушах у нее были серьги-висюльки, а на шее несколько золотых цепочек с подвесками от Kiki McDonough.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press
Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, на днях мы рассказывали, что королева Камилла и король Чарльз спят в разных спальнях и стала известна причина из-за которой это происходит.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press
Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
256
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация