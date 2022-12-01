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Снова надела винтажный жакет: стильная принцесса Кэйт и ее муж Уильям на баскетбольном матче

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Снова надела винтажный жакет: стильная принцесса Кэйт и ее муж Уильям на баскетбольном матче

Кейт и Уильям в США / Фото: Associated Press

В США пара прибыла на церемонию вручения премии Earthshot Prize, которая пройдет 2 декабря в Бостоне. Принц Уильям является соучредителем премии.

Принц и принцесса Уэльские завершили свой первый день визита в США, посетив одно из спортивных мероприятий.

Кейт и Уильям в США / © Getty Images
Кейт и Уильям в США / Фото: Getty Images

Вчера вечером королевская чета посетила баскетбольный матч между командами "Бостон Селтикс" и "Майами Хит". На игре Кейт и Уильям мило болтали друг с другом, а также с сидящими рядом с ними другими гостями. Матч выиграла команда "Селтикс".

Принцесса Уэльская в этот раз появилась на публике в винтажном жакете Chanel из коллекции 1995 года, который относительно недавно уже надевала на публичное мероприятие. А также была в узких брюках-скинни черного цвета, дополнив образ черными туфлями-лодочками из замши Gianvito Rossi.

На шее у принцессы Уэльской было золотое колье Laura Lombradi, также она сделала красивый макияж, а волосы накрутила кудрявыми локонами.

Принц Уильям был в темно-синем пиджаке и брюках, а также в голубой рубашке, которую брутально расстегнул на несколько пуговиц. Обут он был в коричневые замшевые туфли.

Кейт и Уильям в США / © Associated Press
Кейт и Уильям в США / Фото: Associated Press

Днем принц и принцесса Уэльские посещали мэрию Бостона, где принц Уэльский выступил с речью и рассказал, почему в этом году церемония вручения премий Earthshot Prize пройдет в Бостоне.

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Дата публикации
Просмотры
774
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