Снова отказалась от бюстгальтера: Меган Маркл появилась в новом образе на публике

Во время визита в Нигерию Меган продемонстрировала несколько разных образов, которые не остались без внимания публики.

После приема в Доме губернатора в Лагосе, где Меган появилась в желтом платье Carolina Herrera, они с принцем Гарри посетили матч по поло, где герцогиня Сассекская появилась в бежевом платье с принтом от Johanna Ortiz, которое надела без бюстгальтера, дополнив лук большими черными солнцезащитными очками Hmerrick и серьгами-висюльками с камнями.

Меган и Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

На запястье Меган носила все те же браслеты - теннисный от Ariel Gordon Jewelry, Сartier и еще один браслет от Lorraine Schwartz, а на пальцах у нее сверкало несколько колец.

Меган и Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

Во время этой поездки герцогиня Сассекская уже появлялась на мероприятии в платье, которое также носила без бюстгальтера, когда приезжала на волейбольный матч в местной благотворительной организации "Нигерия Непокоренная". Это было макси-платье на бретельках от Johanna Ortiz с вырезом в виде ромба на груди и разрезом на подоле.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

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