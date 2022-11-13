Снова открыла плечи и спину: королева Летиция надела интересный наряд на светскую церемонию

50-летняя мать двоих детей королева Летиция в шикарном платье блистала на церемонии вручения премии Macael Awards, учрежденной в 1985 году с целью признания профессионалов, преуспевших в области архитектуры, ремесел и дизайна на национальном и международном уровне.

Король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images

Платье с открытыми плечами и спиной Летиция дополнила серьгами с россыпью бриллиантов, красивым вечерним макияжем и прической, а обута была в бежевые лаковые туфли на каблуках и без задников. Король Филипп надел черный костюм, белую рубашку и фиолетовый галстук, чтобы вместе с женой вручить награды.

В последнее время королева Летиция все чаще выбирает для выходов экстравагантные наряды с открытыми плечами или спиной.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

На праздновании 175-летия Большого театра "Лисео" в Gran Teatre Del Liceu в Барселоне, где появилась в платье-макси с одним открытым плечом от Carolina Herrera.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Также раньше мы видели выход королевы в платье с обнаженной спиной. Они с Филиппом приезжали на открытие нового театрального сезона в Королевском театре в Мадриде.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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