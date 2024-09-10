Снова отличились: Меган и Гарри выпустили тизер своего фильма через несколько часов после важных новостей от принцессы Кейт

Тизер последнего проекта Гарри и Меган на Netflix вышел всего через несколько часов после того, как принцесса Уэльская поделилась с публикой новостями о своем здоровье.

Проэкт получил название POLO. Это новый документальный сериал о лучших игроках мирового уровня в этом виде спорта и был представлен в социальных сетях Netflix и создан компанией Archewell Productions, принадлежащей герцогу и герцогине Сассекским. Премьера фильма запланированна на декабрь.

POLO is a new documentary series that follows elite global players and offers an exclusive, behind-the-scenes look at the fast-paced world of the sport.



From Archewell Productions and Boardwalk Pictures, premiering this December only on Netflix. pic.twitter.com/R1uUnXsf0v — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 9, 2024

Новость об этом появилась в соцсетях всего через несколько часов после того, как Уильям и Кейт опубликовали эмоциональное видео, отмечающее окончание курса химиотерапии принцессы Уэльской после тяжелого года борьбы с раком.

Это не первый раз, когда герцог и герцогиня Сассекские объявляют свои важные новости в тот же день, что и Кейт с Уильямом, или накануне важных дат, как, к примеру, было когда пара в преддверии дня рождения принцессы Уэльской в январе 2020 года сообщила, что складывает с себя полномочия рабочих членов королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Подобных ситуаций было много, все и не вспомнишь. Но вряд ли это можно назвать совпадением.

Принцесса Уэльская с детьми и мужем Уильямом / Фото: Getty Images

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