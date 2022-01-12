Снова печальные новости: у королевы Елизаветы II случилось горе

Новый 2022 год начался не с лучших новостей для Ее Величества королевы Елизаветы II.

Печальные новости последовали за смертью близкой подруги и фрейлины королевы леди Диана Фарнхэм. Близкая подруга Елизаветы II, которая была ее фрейлиной 44 года, леди Диана Фарнхэм, скончалась в возрасте 90 лет 29 декабря 2021 года.

Также ранее 3 декабря 2021 года на 102-м году жизни скончалась фрейлина Ее Величества, британская аристократка Анна Фортуна ФицРой, герцогиня Графтонская. Она служила королеве Елизавете II 69 лет.

Сообщается, что ушел из жизни еще один близкий друг монарха – Айвор Герберт, он скончался в возрасте 96 лет. Журналист и тренер часто бывал в гостях у королевы Елизаветы II в ее шотландском поместье Балморал.

Королева Елизавета II / Associated Press

Как пишет Hello!, сообщение о его смерти было опубликовано в Times и гласило: "Герберт Айвор мирно скончался дома 5 января в возрасте 96 лет. Любимый отец Ника, Кейт и Джейн и дедушка Джо. Состоится частная кремация. Подробности поминальной службы будут позже".

Из жизни монарха уходят близкие люди, все они пребывали в почетном возрасте, и такие известия, конечно, не могут не отразиться на состоянии здоровья королевы. Напомним, в 2021 году Елизавета II потеряла мужа принца Филиппа, он умер в 99 лет. В своем рождественском обращении королева почтила память своего покойного мужа, произнеся трогательную речь.

Королева Елизавета II / Getty Images

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