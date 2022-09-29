Снова перемены: королева Маргрете II лишила внуков титулов принцев и принцесс

Пока король Чарльз III думает давать или нет титулы принцев детям Гарри и Меган, в датском королевстве титулы у детей сыновей королевы Маргрете II забрали.

Датская королевская семья официально объявила, что четверо внуков королевы Маргрете II лишатся титулов принца и принцессы с 1 января 2023 года, ссылаясь на пример других королевских домов.

В первую очередь нововведения касаются детей младшего сына Маргреты - принца Иоахима – принцев Николая и Феликса (рожденный от первой жены Александры), а также принца Хенрика и принцессы Афины (которые родились во втором браке с принцессой Мари).

Вместо этого они будут использовать титулы графа или графини де Монпеза (французский титул, который достался всем потомкам от дедушки принца-консорта Хенрика, покойного мужа королевы Маргрете II).

Королева Маргрете II с внуками / Фото: Getty Images

Однако, этот шаг не коснется детей старшего сына Маргрете и наследника престола кронпринца Фредерика, у которого есть два сына и две дочери от брака с кронпринцессой Мэри.

В заявлении Датского королевского дома говорится: "Решение королевы соответствует аналогичным корректировкам, которые другие королевские дома внесли различными способами в последние годы. Своим решением Ее Величество Королева желает создать основу для четырех внуков, чтобы они могли формировать свою собственную жизнь в гораздо большей степени, не ограничиваясь особыми соображениями и обязанностями, которые формальная принадлежность к Королевскому дому Дании. Все четыре внука сохраняют свои места в порядке преемственности".

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри, принцесса Мари и принц Иоахим / Фото: Getty Images

Напомним, в 2019 году шведский король Карл Густав XVI сократил число членов семьи, которые будут продолжать получать средства налогоплательщиков и лишил пятерых своих внуков статуса королевского высочества.

А король Великобритании Чарльз III также собирается модернизировать монархию, так что титулы детей Сассекских тоже под большим вопросом.

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