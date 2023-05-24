Снова почти голая: британская аристократка на дорожке Каннского кинофестиваля

Британская аристократка еще несколько раз выходила на красную дорожку в Каннах.

46-летняя леди Виктория Херви посетила показ фильма "Город астероидов", в котором одну из ролей сыграла также блиставшая на дорожке Скарлетт Йоханссон.

Светская львица старалась произвести впечатление и надела нежно-розовое платье без бретелек с прозрачным подолом, расшитым камнями и небольшим шлейфом. Также к платью в тон были подобраны высокие прозрачные перчатки.

В руках леди Виктория держала белый клатч. У нее также был светлый маникюр, яркий макияж и укладка.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

В другой вечер аристократка появилась на дорожке перед показом фильма "Клуб Зеро", где блистала в белом платье на тонких бретельках, которое не очень удачно сидело на ее декольте. Образ Виктория дополнила серебристым маленьким клатчем и босоножками в тон на каблуках.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

А во время одного из своих выходов леди Виктория Херви хотела выглядеть пикантно, но неудачно подчеркнула декольте платьем.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

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