Снова почти голая: леди Виктория Херви приехала на вечеринку в музее в Лондоне

Британская аристократка и светская львица провела время на вечеринке в музее Виктории и Альберта.

46-летняя леди Виктория Херви была запечатлена по пути на летнюю вечеринку V&A 2023 в лондонском музее. Светская тусовщица и в этот раз не упустила возможности пощеголять в полуголом виде перед камерами, как она делает это часто.

На ней в этот день было молочно-белое полупрозрачное платье, которое она сочетала с серебристым клатчем и серебристыми босоножками на шпильке. Виктория сделала насыщенный макияж глаз, волосы уложила локонами и нарастила пышные ресницы. У нее был светлый маникюр, на пальце сверкало кольцо с крупным камнем, а педикюр она сделала в ярко-розовом цвете.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

Напомним, на этой же тусовке блистала в интересном платье леди Амелия Виндзор. На ней был наряд Hellessy из осенне-зимней коллекции 2023 года.

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