Снова показала рельефные руки: королева Летиция в красивом платье пришла на церемонию

Снова показала рельефные руки: королева Летиция в красивом платье пришла на церемонию

Испанская королева снова демонстрирует нам свои мускулистые руки.

48-летняя Летиция и ее супруг король Филипп VI посетили церемонию вручения Золотой медали за заслуги в области изящных искусств, которая состоялась во Дворце Эль-Пардо в Мадриде.

Королева-консорт появилась перед публикой в платье прямого кроя цвета бирюзы, с поясом на талии и боковыми карманами. У наряда не было рукавов, поэтому королева Летиция снова показала свои красивые рельефные руки. Кстати, именно такие наряды без рукавов Ее Величество выбирает часто.

Королева Летиция / Getty Images

Также читайте Ветер испортил прическу: королева Летиция оконфузилась на официальной встрече

Образ Летиция дополнила бежевыми туфлями-лодочками, серьгами с камнями бирюзы и любимым кольцом от Karen Hallam на пальце. Волосы она распустила, сделала дневной макияж и не забыла надеть маску. Испанская королевская чета на всех мероприятиях носит защитные маски.

Король Филипп VI прибыл на церемонию в классическом костюме. А также надел белую рубашку и бордовый галстук, в тон которому подобрал туфли.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Днем ранее королевская чета посещала церемонию вручения международных журналистских премий 2020 года "Mariano de Cavia", "Luca de Tena" и "Mingote", предоставленных газетой ABC.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Читайте также: В розовом платье с вырезом "лодочка": красивая королева Летиция с мужем и дочками на мероприятии в Мадриде

Декольте королевы Летиции (7 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку