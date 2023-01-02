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Снова повторила образ: яркая королева Маргрете II на праздничном ужине с семьей

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
581
Время на прочтение
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Снова повторила образ: яркая королева Маргрете II на праздничном ужине с семьей

Датская королевская семья / Фото: Getty Images

Старшие члены датской королевской семьи посетили новогодний ужин во дворец Амалиенборг в Копенгагене.

Главенствовала на ужине 82-летняя Ее Величество Маргрете II. Она блистала в этот вечер в длинном бархатном платье с небольшим шлейфом, поверх которого надела меховую накидку. Королева сделала вечернюю прическу, макияж и яркий маникюр, а также надела тиару. К образу своему она подобрала серебристую сумку на металлическом ремешке и остроносые туфли-лодочки на каблуках.

Датская королевская семья / © Getty Images
Датская королевская семья / Фото: Getty Images

В своей новогодней речи Ее Величество заявила, что опечалена расколом, возникшим в королевской семье после ее решения лишить четырех своих внуков их титулов. Еще в сентябре Маргрете II объявила, что четверо детей ее младшего сына, 53-летнего принца Иоахима, больше не смогут пользоваться титулами принцев и принцесс после 1 января 2023 года.

Принц Иоахим воспринял решение королевы лишить внуков титулов как оскорбление.

Датская королевская семья / © Getty Images
Датская королевская семья / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
581
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