Снова сделали это: Кейт и Уильяма запечатлели во дворце за пикантным моментом

Во время приема в Букингемском дворце по случаю государственного визита президента Южной Кореи принц и принцесса Уэльские продемонстрировали нежные чувства в адрес друг друга.

Прием состоялся несколько дней назад и был организован в честь приезда президента Южной Кореи Юн Сок Йоля и первой леди Ким Кеон Хи в Лондоне. На нем присутствовали старшие члены королевской семьи, в том числе и Кейт с Уильямом.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

На одном из видео, опубликованном Daily Mail, видно, как принц Уэльский нежно обнимает супругу Кейт за талию во время приема, а она отвечает ему взаимностью и делает то же самое. Королевская пара выглядела очень расслабленно и непринужденно в этот вечер.

На мероприятии принцесса появилась в красном пальто с бантом от Catherine Walker и туфлях Gianvito Rossi, ее волосы были распущены и уложены красивыми локонами.

На государственном банкете в тот же вечер принцесса Уэльская блистала в белом платье с накидкой Jenny Packham и была в тиаре Strathmore Rose, принадлежавшей королеве-матери Елизавете, которую видели в последний раз на публике сто лет назад.

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