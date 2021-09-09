Снова скандал в королевстве: принц Чарльз оказался замешан в неприятном инциденте

Принц Уэльский не знал, какие дела происходят за его спиной. Или утверждает, что не знал.

Предприниматель из Саудовской Аравии Махфуз Марей Мубарак бен Махфуз получил орден Британской империи предположительно в обмен на пожертвования в один из благотворительных фондов принца Уэльского в размере 1,5 млн фунтов стерлингов.

Принц Чарльз / Getty Images

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Газета Sunday Times написала, что одну из ключевых ролей в этой "сделке" сыграл старший камердинер принца Чарльза - Майкл Фосетт. В марте 2003 года он подал в отставку, фактически его попросили уволиться поскольку он не очень хорошо справлялся с делами в Кларенс-хаусе. Позже его пригласили на должность исполнительного директора благотворительного Фонда принца Уэльского, которую, как пишет Hello! ему временно пришлось покинуть, потому что продолжается расследование. С его легкой руки в обмен на пожертвование Махфуз Марей Мубарак получил орден Британской империи, а принц Чарльз, как теперь утверждается в официальном заявлении Кларенс-хаус ничего об этом не знал.

Представитель принца выпустил на днях заявление, в котором говорится: "Принц Уэльский ничего не знает о предполагаемом предложении почестей или британского гражданства на основании пожертвования его благотворительным организациям и полностью поддерживает расследование, которое в настоящее время ведется Фондом принца".

Принц Чарльз / Getty Images

Действительно ли не знал об этом Чарльз, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Но за историей продолжим следить. Напомним, младшего брата Чарльза - принца Эндрю обвиняют в сексуальном насилии.

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