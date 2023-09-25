Снова сменила цвет волос: княгиня Шарлин посетила танцевальный вечер

Снимки были опубликованы на официальной странице княжеской четы в Facebook. На светском мероприятии княгиня появилась в кашемировом асимметричном топе The Row дымчато-коричневого цвета, стоимостью 1 905 долларов, который дополнила черной макси-юбкой и коричневым клатчем Bottega Veneta. Обута принцесса была в черные остроносые туфли на каблуках.

К слову, мы обратили внимание и на новую прическу Шарлин, она снова покрасила волосы в более светлый оттенок. Похоже, планирует принцесса вернуться к своему родному блонду.

Напомним, ранее мы показывали вам подборку фотографий, как выглядела Шарлин до встречи с князем Альбером II.

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