Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Снова сменила цвет волос: княгиня Шарлин посетила танцевальный вечер

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
545
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Снова сменила цвет волос: княгиня Шарлин посетила танцевальный вечер

Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Ее Светлость княгиня Шарлин посетила танцевальный вечер Ассоциации пожилых людей Монако, организованный на площади Плас д'Арм.

Снимки были опубликованы на официальной странице княжеской четы в Facebook. На светском мероприятии княгиня появилась в кашемировом асимметричном топе The Row дымчато-коричневого цвета, стоимостью 1 905 долларов, который дополнила черной макси-юбкой и коричневым клатчем Bottega Veneta. Обута принцесса была в черные остроносые туфли на каблуках.

К слову, мы обратили внимание и на новую прическу Шарлин, она снова покрасила волосы в более светлый оттенок. Похоже, планирует принцесса вернуться к своему родному блонду.

Напомним, ранее мы показывали вам подборку фотографий, как выглядела Шарлин до встречи с князем Альбером II.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
545
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация