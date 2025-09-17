- Дата публикации
Категория
Общество
Снова спряталась: Мелания Трамп надела шляпу с широкими полями и подобрала под цвет галстук мужа
Для первой встречи с королем Чарльзом III Мелания Трамп выбрала шляпу с широкими полями, которая почти полностью закрыла ее лицо.
Сегодня, 17 сентября, президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп прибыли в Великобританию для встречи с королем Чарльзом III и королевой Камиллой.
В Виндзорском замке пару встречали также принц и принцесса Уэльские.
Для выхода Мелания выбрала роскошный черный приталенный жакет и узкую юбку-миди. Образ она дополнила лодочками на высоком каблуке и шляпой цвета спелой вишни.
Шляпа имела широкие крылья, которые почти полностью прикрывали лицо первой леди США. Интересно, что галстук Дональда Трампа был подобран под цвет шляпы Мелании.
Напомним, что на инаугурацию жена Трампа тоже надела широкую шляпу, чем вызвала одновременно восторг и волну шуток.