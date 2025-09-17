ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
125
Время на прочтение
1 мин

Снова спряталась: Мелания Трамп надела шляпу с широкими полями и подобрала под цвет галстук мужа

Для первой встречи с королем Чарльзом III Мелания Трамп выбрала шляпу с широкими полями, которая почти полностью закрыла ее лицо.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Мелания Трамп в Виндзорском замке

Мелания Трамп в Виндзорском замке / © Associated Press

Сегодня, 17 сентября, президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп прибыли в Великобританию для встречи с королем Чарльзом III и королевой Камиллой.

В Виндзорском замке пару встречали также принц и принцесса Уэльские.

Для выхода Мелания выбрала роскошный черный приталенный жакет и узкую юбку-миди. Образ она дополнила лодочками на высоком каблуке и шляпой цвета спелой вишни.

Мелания Трамп в Виндзорском замке / © Associated Press

Мелания Трамп в Виндзорском замке / © Associated Press

Мелания Трамп в Виндзорском замке / © Associated Press

Мелания Трамп в Виндзорском замке / © Associated Press

Шляпа имела широкие крылья, которые почти полностью прикрывали лицо первой леди США. Интересно, что галстук Дональда Трампа был подобран под цвет шляпы Мелании.

Мелания Трамп в Виндзорском замке / © Associated Press

Мелания Трамп в Виндзорском замке / © Associated Press

Мелания Трамп в Виндзорском замке / © Associated Press

Мелания Трамп в Виндзорском замке / © Associated Press

Напомним, что на инаугурацию жена Трампа тоже надела широкую шляпу, чем вызвала одновременно восторг и волну шуток.

Образ Мелании Трамп для инаугурации ее супруга / © Getty Images

Образ Мелании Трамп для инаугурации ее супруга / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
125
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie