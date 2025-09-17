Снова спряталась: Мелания Трамп надела шляпу с широкими полями и подобрала под цвет галстук мужа

Мелания Трамп в Виндзорском замке / © Associated Press

Сегодня, 17 сентября, президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп прибыли в Великобританию для встречи с королем Чарльзом III и королевой Камиллой.

В Виндзорском замке пару встречали также принц и принцесса Уэльские.

Для выхода Мелания выбрала роскошный черный приталенный жакет и узкую юбку-миди. Образ она дополнила лодочками на высоком каблуке и шляпой цвета спелой вишни.

Шляпа имела широкие крылья, которые почти полностью прикрывали лицо первой леди США. Интересно, что галстук Дональда Трампа был подобран под цвет шляпы Мелании.

Напомним, что на инаугурацию жена Трампа тоже надела широкую шляпу, чем вызвала одновременно восторг и волну шуток.