Снова стала бабушкой: Сара Йоркская опубликовала трогательный пост после рождения внучки

Сара Йоркская в четвертый раз стала бабушкой. Хотя в своем блоге герцогиня пишет, что она уже бабушка пятерых внуков, считая своим внуком и сына своего тестя Эдоардо Мапелли-Моцци от предыдущих отношений.

Вчера, 29 января Букингемский дворец поделился радостной новостью о том, что принцесса Беатрис – старшая дочь Сары и принца Эндрю, во второй раз стала мамой и родила вторую дочь. После публикации дворца фотографией малышки поделились и Эдоардо в своем Instagram, а также Сара.

"Я переполнена любовью и радостью от того, что смогла приветствовать Афину Элизабет Роуз в этом мире. Она уже так обожаема, и я невероятно благословлена ​​снова стать бабушкой", — написала герцогиня Йоркская в трогательном посте в Instagram, опубликовав репост фотографии малышки Афины, которой поделился дворец.

"Я так горжусь Эдо, Беатрис и остальной частью моей маленькой команды по мини-футболу!", — сказала она.

Эдоардо прокомментировал ее пост, написав: "Лучшая Джиджи" и добавив эмодзи в виде двух розовых сердец.

Ранее, напомним, Сара Йоркская публиковала и фото подросшей старшей внучки Сиенны. Ей сейча стри года.

Читайте также: