Снова сверкает сосками: леди Амелия Виндзор опять надела слишком тонкий топ на вечеринку

На днях 27-летняя аристократка появилась на летней вечеринке BFC 2023 в павильйоне The Serpentine Pavilion в Лондоне.

В этот раз знаменитость надела короткий черный топ без белья с меховой отделкой на горловине и сочетала его с черными брюками-клеш со стрелками, кожаными лоферами от Miu Miu и маленькой плетеной сумкой на плече.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Образ леди Амелия дополнила изящным жемчужным ожерельем и золотыми серьгами-кольцами, которых было в ее ушах несколько. Светлые локоны ее были собраны в хвост, а макияж на лице был, как всегда, максимально натуральный.

Напомним, недавно королевская особа в белом платье в принт бабочек от Palm Noosa посещала Уимблдонский теннисный чемпионат. Тогда ее образ дополняла оригинальная сумка-домик Green Garden Shed от Lulu Guinness.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

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