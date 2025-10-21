- Дата публикации
Снова удивляет прической: королева Матильда в нежном образе вышла в свет
Королева Бельгии продолжает демонстрировать смену своего имиджа.
Сегодня Ее Величество вместе с королем Филиппом и их гостями — президентом Италии Серджо Маттареллой и его дочерью Лаурой Маттареллой совершили визит в Le Bois du Cazier в Марчинелле, где они отдали дань памяти многочисленным итальянцам, погибшим во время аварии на шахте.
Президент Италии и его дочь находятся с государственным визитом в Королевстве Бельгия.
Королева Матильда в этот раз появилась на публике в светлом пальто, туфлях-лодочках подобранных ему в тон и миниатюрной шляпе-таблетке с вуалью. У нее были серьги-висюльки с жемчугом и бриллиантами в ушах, легкий макияж и волосы уложены в новую прическу.
Кстати, вчера, во время торжественной церемонии приветствия королевская особа появилась в синем пальто и Armani Prive и с совершенно новой стрижкой.