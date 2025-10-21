Снова удивляет прической: королева Матильда в нежном образе вышла в свет

Королева Матильда / © Associated Press

Сегодня Ее Величество вместе с королем Филиппом и их гостями — президентом Италии Серджо Маттареллой и его дочерью Лаурой Маттареллой совершили визит в Le Bois du Cazier в Марчинелле, где они отдали дань памяти многочисленным итальянцам, погибшим во время аварии на шахте.

Президент Италии и его дочь находятся с государственным визитом в Королевстве Бельгия.

Королева Матильда, Серджо Маттарелла, король Филипп и Лаура Маттарелла / © Getty Images

Королева Матильда в этот раз появилась на публике в светлом пальто, туфлях-лодочках подобранных ему в тон и миниатюрной шляпе-таблетке с вуалью. У нее были серьги-висюльки с жемчугом и бриллиантами в ушах, легкий макияж и волосы уложены в новую прическу.

Королева Матильда / © Getty Images

Кстати, вчера, во время торжественной церемонии приветствия королевская особа появилась в синем пальто и Armani Prive и с совершенно новой стрижкой.