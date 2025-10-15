- Дата публикации
Снова увидим ее в тиаре: принцесса Кейт готовится к еще одному торжественному выходу
В этом году это будет уже третий выход принцессы Кейт в роскошном украшении.
Ранее в этом году жена принца Уильяма посетила французский и американский банкеты, а в конце года появится на еще одном торжестве.
На днях Букингемский дворец объявил о третьем государственном визите в этом году. Король Чарльз и королева Камилла примут президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Виндзорском замке с 3 по 5 декабря.
Визит состоится менее чем через три месяца после того, как в сентябре Чарльз принимал президента США Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп в Виндзорском замке.
В обоих случаях принцу и принцессе Уэльской отводились главные роли в торжествах: принц Уильям и Кейт приветствовали Макронов при выходе из самолета на авиабазе Нортхолт. Супруги также стали первыми членами королевской семьи, приветствовавшими Трампов, когда те приземлились в Виндзорском парке на вертолете.
Визит президента Германии будет включать в себя пышный государственный банкет. Так что у Кейт будет возможность снова надеть тиару. Чаще всего для банкетов принцесса выбирает «Узелки любви» и ранее мы рассказывали причину такого выбора. Но, быть может, на этот раз Кейт чем-то удивит публику.