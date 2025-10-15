Снова увидим ее в тиаре: принцесса Кейт готовится к еще одному торжественному выходу

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Getty Images

Ранее в этом году жена принца Уильяма посетила французский и американский банкеты, а в конце года появится на еще одном торжестве.

На днях Букингемский дворец объявил о третьем государственном визите в этом году. Король Чарльз и королева Камилла примут президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Виндзорском замке с 3 по 5 декабря.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Визит состоится менее чем через три месяца после того, как в сентябре Чарльз принимал президента США Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп в Виндзорском замке.

В обоих случаях принцу и принцессе Уэльской отводились главные роли в торжествах: принц Уильям и Кейт приветствовали Макронов при выходе из самолета на авиабазе Нортхолт. Супруги также стали первыми членами королевской семьи, приветствовавшими Трампов, когда те приземлились в Виндзорском парке на вертолете.

Кейт и Уильям встречали Дональда и Меланию Трамп в Виндзоре / © Associated Press

Визит президента Германии будет включать в себя пышный государственный банкет. Так что у Кейт будет возможность снова надеть тиару. Чаще всего для банкетов принцесса выбирает «Узелки любви» и ранее мы рассказывали причину такого выбора. Но, быть может, на этот раз Кейт чем-то удивит публику.