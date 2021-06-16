Снова в белом: Юлия Тимошенко в платье-футляре приехала в Полтаву

60-летняя народный депутат в последнее время полюбила луки белого цвета.

Юлия Тимошенко сегодня, 16 июня, приехала в Полтаву, где выступила перед людьми на народном вече в защиту земли от распродажи.

На сцене нардеп появилась в белоснежном наряде, который состоял из платья-футляра длины миди и жакета на золотой молнии.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Аутфит политик дополнила кремовыми босоножками на высокой платформе и шпильках. В ушах у нее были лаконичны серьги, а на лице — оптические очки. Волосы она собрала в ее любимую в последнее время прическу с пучком-ракушкой и выпущенными спереди прядями.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Юлия Тимошенко/Служебные видео

Напомним, вчера на эфире одной из телепередач Тимошенко продемонстрировала интересный стильный аутфит. На ней был светлый клетчатый наряд, который состоял из платья длины миди приталенного кроя и жакета с декоративной строчкой и темными пуговицами.

Юлия Тимошенко/Служебные видео

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Стильные образы Юлии Тимошенко (25 фото)

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