Снова в брючном костюме: принцесса Кейт появилась на встрече в Виндзорском замке

Принц и принцесса Уэльские встретились на этой неделе с генеральным директором Apple Тимом Куком в Виндзорском замке.

Снимками с этой встречи поделился сам Кук на своей странице в Твиттере.

"Для меня было настоящей честью встретиться с принцем и принцессой Уэльскими. У нас состоялась замечательная и широкая дискуссия об окружающей среде, психическом здоровье и других вопросах, которые очень много значат для всех нас", – написал Тим Кук в социальной сети на X (ранее известной как Twitter).

Известно, что встреча состоялась под эгидой принца Уильяма в его роли президента премии Earthshot Prize. Трио обсудило следующую церемонию награждения, которая представит новые решения некоторых проблем планеты в Сингапуре, 7 ноября. К сожалению, принцесса Уэльская не присоединится к своему мужу на этой церемонии.

It was a true honor to meet with the Prince and Princess of Wales. We had a wonderful and wide-ranging discussion about the environment, mental health, and other issues that mean a great deal to all of us. pic.twitter.com/QGVmxo9Qa5 — Tim Cook (@tim_cook) September 29, 2023

Принцесса на встречу приехала в черном брючном костюме в полоску от Holland Cooper под который надела бежевую водолазку. Из украшений на Кейт были золотые серьги-колечка от Spells of Love. Принц Уильям был в пиджаке, голубой рубашке и брюках.

Напомним, недавно мы рассказывали о любимых алкогольных напитках Кейт и Уильяма.

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