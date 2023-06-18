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Снова в центре внимания: принц Луи стал звездой парада в Лондоне из-за своего поведения

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1861
Время на прочтение
1 мин
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Снова в центре внимания: принц Луи стал звездой парада в Лондоне из-за своего поведения

Принц Луи / Фото: Getty Images

Не обратить внимания на этого мальчика просто невозможно.

Принц Луи - млыдший из детей принца и принцессы Уэльских - народный британский любимец, поскольку на каждом публичном официальном мероприятии умудряется выкинуть какую-то шалость.

В этот раз пятилетний принц затмил всех своих родственников на параде Trooping the Colour 2023, также известном как парад в честь дня рождения короля, который прошел в субботу, 17 июня, в Лондоне.

Мальчик в очередной раз кривлялся на балконе Букингемского дворца. Во время парада, когда летала авиация, принц поднял руки вверх и делал вид, что управляет то ли самолетом, то ли мотоциклом.

Принц Луи и принцесса Кейт / © Getty Images
Принц Луи и принцесса Кейт / Фото: Getty Images

Парад является королевской традицией на протяжении более 260 лет. В этом году он ознаменовал первый день рождения короля Чарльза как монарха и включал военную процессию из более чем 1400 солдат, 200 человек, лошадей и 400 музыкантов.

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Дата публикации
Просмотры
1861
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