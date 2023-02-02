Снова в изумрудном наряде: королева Камилла приехала в книжный магазин

У королевы Камиллы сегодня был насыщенный день. Она посетила благотворительный книжный магазин Book Aid International в Лондоне, а также центр Coram Beanstalk.

В Book Aid International в Лондоне Камилла познакомилась с сотрудниками и узнала больше об их миссии. Эта организация отправляет широкий спектр книг нуждающимся сообществам по всему миру, от детских книг до материалов для чтения и учебников для личного развития. Камилла, как известно, очень любит книги и чтение. Во время визита она побывала на складе, который был заполнен книгами, полученными от благотворительной организации, прежде чем они были отправлены.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Позже Камилла присоединилась к сотрудникам и волонтерам центра Coram Beanstalk, где читатели добровольно помогают детям читать, чтобы отметить 50-летие инициативы.

В этот день для королевской прогулки Камилла выбрала изумрудный короткий жакет и юбку, под жакетом была блузка белого цвета. Обута Камилла была в высокие замшевые сапоги. Из украшений Камилла надела серьги-клипсы с жемчугом и сделала макияж и прическу.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, во время пандемии коронавируса супруга короля Чарльза создала свой собственный книжный клуб и на протяжении многих лет поддерживала несколько проектов, посвященных чтению как для взрослых, так и для детей.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Читайте также: