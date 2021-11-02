Снова в изумрудном платье: герцогиня Камилла с принцем Чарльзом посетили вечерний прием

Герцогиня Корнуольская и ее супруг принц Чарльз находятся на саммите ООН по климату COP26 в Глазго, в Шотландии.
Саммит ООН по климату в Глазго собирает лидеров со всего мира в крупнейшем городе Шотландии, чтобы изложить свое видение решения общей проблемы глобального потепления. Вчера днем королевская чета впервые появилась перед камерами фотографов, а вечером посетила прием.
На него 74-летняя Камилла прибыла в изумрудном платье длины ниже колен с пуговицами посередине, которое надела в сочетании с прозрачными черными колготами и остроносыми кожаными туфлями на каблуках.
На запястье у Камиллы были часы на черном ремешке, на пальце два кольца – помолвочное и обручальное, а на другой руке был золотой браслет. Герцогиня набросила поверх платья черную кейп-накидку и сделала аккуратную прическу.
Запечатлели герцогиню во время беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
На вечернем приеме также присутствовали герцогиня Кембриджская и принц Уильям. Кейт в этот вечер блистала в синем платье в пол от Eponine из кутюрной коллекции весна-лето 2020 и синих замшевых туфлях-лодочках на каблуках.
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