Снова в компании президента: пресс-секретарь Белого дома в цветочном мини-платье попала под прицел папарацци

Карин Жан-Пьер сопровождала Джо Байдена в рабочей поездке.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер снова попала под прицел фотографов, когда шла вместе с президентом США Джо Байденом на борт Air Force One для возвращения из Чикаго в Вашингтон.
Карин была одета в голубое мини-платье с красным цветочным принтом и рюшами на подоле, сверху которого надела черный жакет. Обута она была в кожаные коричневые балетки с цветами.
На лицо Жан-Пьер надела черные очки-авиаторы, уши украсила золотыми серьгами и несла в руке вместительную коричневую сумку.
Байден был одет в синий костюм, белую рубашку и синий галстук.
Напомним, ранее Карин Жан-Пьер попала в объективы папарацци в платье цвета фуксии с разрезом.
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