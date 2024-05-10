Снова в компании президента: пресс-секретарь Белого дома в цветочном мини-платье попала под прицел папарацци

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер снова попала под прицел фотографов, когда шла вместе с президентом США Джо Байденом на борт Air Force One для возвращения из Чикаго в Вашингтон.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин была одета в голубое мини-платье с красным цветочным принтом и рюшами на подоле, сверху которого надела черный жакет. Обута она была в кожаные коричневые балетки с цветами.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На лицо Жан-Пьер надела черные очки-авиаторы, уши украсила золотыми серьгами и несла в руке вместительную коричневую сумку.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Байден был одет в синий костюм, белую рубашку и синий галстук.

Напомним, ранее Карин Жан-Пьер попала в объективы папарацци в платье цвета фуксии с разрезом.

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