- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 484
- Время на прочтение
- 1 мин
Снова в коротком платье и туфлях на шпильках: Брижит Макрон в стильном образе встретила королевских супругов Дании
Первую леди Франции часто можно увидеть в коротких нарядах. Вот и на этот раз она одела мини-платье, которое подчеркнуло ее стройные ноги.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон встретили в гостях, в Елисейском дворце, короля Дании Фредерика X и его жену — королеву Мэри, которые приехали во Францию с трехдневным государственным визитом.
Первая леди Франции продемонстрировала стильный образ в черном ансамбле. Она надела платье любимой длины – мини, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги. Лук Брижит дополнила черным укороченным жакетом в милитаре стиле с золотыми пуговицами. Обута она была в коричневые остроносые туфли на шпильках с фирменной монограммой бренда Louis Vuitton.
Аутфит госпожа Макрон дополнила объемным париком, макияжем смоки-айс, широким золотым браслетом и кольцами с камнями.
Королева Мэри выбрала для своего появления изысканный белоснежный образ от Модного дома Dior, который выглядел контрастно с нарядом первой леди.
Напомним, Брижит Макрон в черном свитере и мини-юбке встретилась с первой леди Бразилии.