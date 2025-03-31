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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
484
Время на прочтение
1 мин

Снова в коротком платье и туфлях на шпильках: Брижит Макрон в стильном образе встретила королевских супругов Дании

Первую леди Франции часто можно увидеть в коротких нарядах. Вот и на этот раз она одела мини-платье, которое подчеркнуло ее стройные ноги.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Брижит и Эммануэль Макрон, королева Мэри и король Фредерик X

Брижит и Эммануэль Макрон, королева Мэри и король Фредерик X / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон встретили в гостях, в Елисейском дворце, короля Дании Фредерика X и его жену — королеву Мэри, которые приехали во Францию с трехдневным государственным визитом.

Эммануэль и Брижит Макрон, король Фредерик X и королева Мэри / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макрон, король Фредерик X и королева Мэри / © Associated Press

Первая леди Франции продемонстрировала стильный образ в черном ансамбле. Она надела платье любимой длины – мини, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги. Лук Брижит дополнила черным укороченным жакетом в милитаре стиле с золотыми пуговицами. Обута она была в коричневые остроносые туфли на шпильках с фирменной монограммой бренда Louis Vuitton.

Брижит и Эммануэль Макрон, королева Мэри и король Фредерик X / © Associated Press

Брижит и Эммануэль Макрон, королева Мэри и король Фредерик X / © Associated Press

Аутфит госпожа Макрон дополнила объемным париком, макияжем смоки-айс, широким золотым браслетом и кольцами с камнями.

Эммануэль и Брежит Макрон / © Associated Press

Эммануэль и Брежит Макрон / © Associated Press

Королева Мэри выбрала для своего появления изысканный белоснежный образ от Модного дома Dior, который выглядел контрастно с нарядом первой леди.

Эммануэль и Брижит Макрон, король Фредерик X и королева Мэри / © Associated Press

Эммануэль и Брижит Макрон, король Фредерик X и королева Мэри / © Associated Press

Напомним, Брижит Макрон в черном свитере и мини-юбке встретилась с первой леди Бразилии.

Дата публикации
Количество просмотров
484
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