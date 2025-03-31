Снова в коротком платье и туфлях на шпильках: Брижит Макрон в стильном образе встретила королевских супругов Дании

Брижит и Эммануэль Макрон, королева Мэри и король Фредерик X / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон встретили в гостях, в Елисейском дворце, короля Дании Фредерика X и его жену — королеву Мэри, которые приехали во Францию с трехдневным государственным визитом.

Эммануэль и Брижит Макрон, король Фредерик X и королева Мэри / © Associated Press

Первая леди Франции продемонстрировала стильный образ в черном ансамбле. Она надела платье любимой длины – мини, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги. Лук Брижит дополнила черным укороченным жакетом в милитаре стиле с золотыми пуговицами. Обута она была в коричневые остроносые туфли на шпильках с фирменной монограммой бренда Louis Vuitton.

Брижит и Эммануэль Макрон, королева Мэри и король Фредерик X / © Associated Press

Аутфит госпожа Макрон дополнила объемным париком, макияжем смоки-айс, широким золотым браслетом и кольцами с камнями.

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Эммануэль и Брежит Макрон / © Associated Press

Королева Мэри выбрала для своего появления изысканный белоснежный образ от Модного дома Dior, который выглядел контрастно с нарядом первой леди.

Эммануэль и Брижит Макрон, король Фредерик X и королева Мэри / © Associated Press

Напомним, Брижит Макрон в черном свитере и мини-юбке встретилась с первой леди Бразилии.