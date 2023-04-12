Снова в красном: королева Максима с первой леди Франции сходила в музей

Королева Нидерландов Максима сегодня вместе с первой леди Франции Брижит Макрон посетили Доме-музей Анны Франк в Амстердаме.

Также во время сегодняшней прогулки дамы посетили фонд психического здоровья MIND Us, который поддерживает психическое здоровье молодых людей в возрасте от 12 до 27 лет.

Королева Максима и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

51-летняя Максима выглядела потрясающе в ярко-красном ансамбле. Ее нюдовое платье, которое носила уже много раз, было декорировано красными цветами, а поверх она надела красное пальто, подобрав к наряду туфли-лодочки в тон и клатч из змеиной кожи.

Образ свой Максима дополнила серьгами с кисточками, волосы собрала в прическу и сделала красивый макияж. На вчерашнем вечернем прием в Королевском дворце в Амстердаме Ее Величество также блистала в алом платье от бренда Claes Iversen, подобрав к наряду клатч Maison Valentino в тон.

Королева Максима / Фото: Getty Images

69-летняя Брижит Макрон надела идеальный синий брючный костюм от Balmain, подобрав к нему белоснежную рубашку с золотыми пуговицами от этого же бренда. Идеальная укладка, макияж и кольцо с россыпью синих камней на пальце завершали образ первой леди Франции.

Королева Максима и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон и королева Максима / Фото: Associated Press

Напомним, в первый день визита Брижит и Максима оделись в цвета украинского флага.

Королева Максима и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

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