Снова в красном платье: королева Матильда сходила в музей

Королеву Бельгии Матильду можно увидеть в ярких луках не реже, чем ее нидерландскую коллегу – королеву Максиму.

Недавно король и королева посещали с визитом Германию. Супруги побывали в Картинной галерея старых мастеров в Дрездене Galerie Alte Meister, где Ее Величество появилась в красном платье миди от Dior и подобрала головной убор этого же цвета. В руках Матильда держала бежевые кожаные перчатки и обута была в замшевые туфли-лодочки на каблуках.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Ее Величество сделала прическу, надела серьги с бриллиантами и сделала легкий макияж.

Напомним, в Германии королева Матильда и король Филипп также посетили банкет, который организовала для них президентская чета Германии. На нем королева блистала в бордовом бархатном платье Armani Prive с открытыми плечами и пикантным акцентом на декольте, а также была в тиаре Девяти Провинций.

Королева Матильда и король Филипп с президентской четой Германии / Фото: Getty Images

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