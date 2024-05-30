Снова в мини: 71-летняя Брижит Макрон продемонстрировала стройные ноги во время прогулки по парку

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит Макрон в рамках своего официального трехдневного визита в Германию встретились с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером и его супругой – Элькой Бюденбендер.

Вместе они прогулялись по парку замка Вилкинхеге.

Брижит и Эммануэль Макроны, Франк-Вальтер Штайнмайер и Эльке Бюденбендер / Фото: Getty Images

Президентские супруги Франции также приняли участие в церемонии подписания гостевой книги в Мюнстере. На мероприятии присутствовала и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Getty Images

В этот день Брижит продемонстрировала эффектный аутфит в черном наряде, состоявшем из жакета сложного кроя с золотыми пуговицами на одном плече и короткого платья. Длина мини прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Обута она была в черные туфли на шпильках, а на плече у нее висела сумка в тон.

Первая леди дополнила лук прической с локонами, любимым макияжем смоки-айс, золотым браслетом, часами с черным кожаным ремешком и кольцом с большим бриллиантом.

Напомним, фотографы запечатлели милый момент, как Брижит Макрон ласково взялась рукой за шею мужа и нежно его поцеловала на сцене.

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