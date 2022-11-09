Снова в монохромном образе: красивая принцесса Уэльская появилась на публике в Лондоне

Принцесса Уэльская Кэтрин снова выбрала монохромный образ для своего нового публичного мероприятия в Лондоне.

В среду, 9 ноября, 40-летняя принцесса Кейт посетила Детский центр Colham Manor в Хиллингдоне от имени Альянса материнского психического здоровья (MMHA), британской благотворительной организации, патроном которой она является.

Мама троих детей пришла, чтобы увидеть ключевое влияние, которое интегрированная система целостного ухода может оказать на семьи, сталкивающиеся с перинатальными проблемами психического здоровья, и узнать больше о том, как учреждение продвигается вперед.

Принцесса присоединилась к группе матери и ребенка во время королевской прогулки, пообщавшись с мамами, которые воспользовались интегрированной системой ухода.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Сегодня Кейт также выбрала монохромный образ для появления на публике. Она надела длинное оливково-зеленое пальто от Hobbs, которое уже распродано на сайте бренда.

Образ свой Кэтрин дополнила замшевыми туфлями на каблуках, клатчем Jimmy Choo и серьгами Kiki McDonough. Принцесса распустила волосы, сделала дневной макияж, а к ее пальто был пришпилен цветок красного мака, который все члены британской королевской семьи носят в ноябре. В ближайшее воскресенье члены королевской семьи посетят День памяти и Национальную службу памяти у Кенотафа, он пройдет впервые без королевы Елизаветы II.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Также на этом фото хорошо видно, что талия у принцессы Уэльской по-прежнему тонкая и она вряд ли беременна, как писали ранее в западных СМИ.

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