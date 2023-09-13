Снова в мятых брюках: королева Максима полностью повторила образ, в котором уже выходила в свет

Королева Нидерландов, как всегда, умеет впечатлить своим внешним видом. Даже если уже носила этот наряд.

Королева Максима встретилась с представителями игровой индустрии в Амстердаме. 52-летняя супруга монарха надела горчичную блузку с объемными рукавами от Natan Couture, который сочетала с бледно-розовыми широкими брюками, которые немного помялись и миниатюрным клатчем из змеиной кожи от Sophie Habsburg. Обута Максима была в туфли, подобранные в тон брюкам от Gianvito Rossi.

Как всегда Ее Величество позаботилась и об аксессуарах. Ее талию подчеркивал широкий пояс, а в ушах сверкали цветочные серьги с цветными камнями. Волосы королева распустила и сделала насыщенный макияж глаз, а губы подчеркнула розовым блеском.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Что интересно в июле 2021 года мы уже видели королеву Максиму в этом луке. Только тогда она сочетала штаны с другими туфлями и клатчем. Но брюки Ее королевского Величества, что в прошлый раз, что в этот сильно помялись.

Читайте также: