Снова в очках и строгом костюме: Брижит Макрон с мужем посетила памятное мероприятие

Первая леди Франции выбрала для своего выхода сдержанный аутфит.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили национальное чествование французской журналистки, профессора литературы и писательницы Мариз Конде в Национальной библиотеке Франции в Париже.

Там первая леди предстала в строгом черном костюме и черной водолазке. На ее лице были оптические очки в черной оправе.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Getty Images

Свой образ Брижит дополнила прической с прикорневым объемом и любимым макияжем смоки-айс.

Эммануэль был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Напомним, на книжный фестиваль Брижит Макрон пришла в жакете в стиле милитари с золотыми пуговицами.

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