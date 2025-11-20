Снова в платье матери: принцесса Катарина-Амалия в роскошном образе появилась на публике

Принцесса Катарина-Амалия и король Виллем-Александр / © Getty Images

Совместное появление отца и дочери демонстрирует, что принцесса Оранская все больше привыкает к официальным делам. На мероприятии юная принцесса появилась в платье, которое одолжила в гардеробе своей матери королевы Максимы.

Это платье Natan Couture, его королева Максима надевала в 2021 году, когда посещала Государственный совет, на котором впервые появилась тогда ее 18-летняя дочь Катарина-Амалия.

Король Виллем-Александр, принцесса Катарина-Амалия и королева Максима в этом же платье Natan Couture / © Getty Images

В этот раз ее дочь появилась на публичном мероприятии в этом красивом наряде, которое дополнила бордовым кейп-пальто, тонким ремешком на талии и крокодиловым клатчем. Амалия предпочитала носить волосы распущенными, сделала легкий макияж и надела крупные золотые серьги в уши, а обута была в замшевые туфли-лодочки на каблуках.

Король Виллем-Александр был в темно-синем полосатом костюме, надел белую рубашку и светло-голубой галстук.

Принцесса Катарина-Амалия и король Виллем-Александр / © Getty Images

Кстати, напомним, ранее принцесса Катарина-Амалия уже носила платье, которое также надевала ее мать Максима, а также бабушка принцесса Беатрикс.