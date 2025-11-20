ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
89
Время на прочтение
1 мин

Снова в платье матери: принцесса Катарина-Амалия в роскошном образе появилась на публике

Король Нидерландов Виллем-Александр и его дочь наследница — принцесса Катарина-Амалия приняли участие в специальном совместном заседании Сената и Палаты представителей, центральной темой которого стала 80-я годовщина окончания Второй мировой войны.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Катарина-Амалия и король Виллем-Александр

Принцесса Катарина-Амалия и король Виллем-Александр / © Getty Images

Совместное появление отца и дочери демонстрирует, что принцесса Оранская все больше привыкает к официальным делам. На мероприятии юная принцесса появилась в платье, которое одолжила в гардеробе своей матери королевы Максимы.

Это платье Natan Couture, его королева Максима надевала в 2021 году, когда посещала Государственный совет, на котором впервые появилась тогда ее 18-летняя дочь Катарина-Амалия.

Король Виллем-Александр, принцесса Катарина-Амалия и королева Максима в этом же платье Natan Couture / © Getty Images

Король Виллем-Александр, принцесса Катарина-Амалия и королева Максима в этом же платье Natan Couture / © Getty Images

В этот раз ее дочь появилась на публичном мероприятии в этом красивом наряде, которое дополнила бордовым кейп-пальто, тонким ремешком на талии и крокодиловым клатчем. Амалия предпочитала носить волосы распущенными, сделала легкий макияж и надела крупные золотые серьги в уши, а обута была в замшевые туфли-лодочки на каблуках.

Король Виллем-Александр был в темно-синем полосатом костюме, надел белую рубашку и светло-голубой галстук.

Принцесса Катарина-Амалия и король Виллем-Александр / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия и король Виллем-Александр / © Getty Images

Кстати, напомним, ранее принцесса Катарина-Амалия уже носила платье, которое также надевала ее мать Максима, а также бабушка принцесса Беатрикс.

Дата публикации
Количество просмотров
89
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie