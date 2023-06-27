Снова в платье в горох: принцесса Уэльская на светском мероприятии

Принцесса Уэльская посетила "Улицы Хоуп" в Саутгемптоне, в жилом районе, где опробуется новый подход к поддержке женщин в системе правосудия.

41-летняя принцесса приехала, чтобы официально открыть новое пространство. "Хоуп-стрит" был спроектирован и разработан благотворительной организацией One Small Thing, работающей над улучшением системы правосудия для женщин и детей.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Пилотный проект призван продемонстрировать, как сострадательный и поддерживающий подход к женщинам в системе правосудия может иметь преобразующее воздействие и улучшить результаты для общества, предоставляя план, который можно масштабировать по всей стране, пишет People, ссылаясь на заявление Кенсингтонского дворца.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кейт совершила экскурсию по совершенно новому объекту, узнала больше о конкретной поддержке, которую получат резиденты, и провела время с персоналом и другими партнерами, которые довели пилотную программу до завершения.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская надела темно-синее шелковое платье с принтом в горох от Alessandra Rich, с бантом на груди и жемчужными пуговицами, обула туфли с ремешками и белым носком тоже от Alessandra Rich, в руках держала маленькую белую сумку от Mulberry, а из украшений надела золотые серьги с жемчужной подвеской от shyla.london. У Кэтрин были распущены и красиво уложены волосы, а на лице - легкий дневной макияж.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, один из недавних выходов Кейт раскритиковали поклонники. И все из-за аксессуара, который принцесса подобрала к образу.

Читайте также: