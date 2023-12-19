Снова в рождественском образе: королева Летиция произвела фурор новым образом

Королева Испании сегодня появилась на публике в красно-черном образе.

Ее Величество присутствовала на ежегодном собрании директоров Институтов Сервантеса в Культурном центре Нимейера в Авилесе.

Это один из финальных выходов королевской особы в преддверии Рождества и зимних каникул. Летиция выбрала для нового появления на публике черное пальто от Carolina Herrera под которое надела красное платье с длинными рукавами и широким черным поясом на талии. В руках у королевы была небольшая сумка Carolina Herrera и дополнила образ высокими черными сапогами на квадратном каблуке от Latouche.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В ушах у королевы Летиции были рубиновые серьги-висюльки, волосы она распустила и уложила, а также сделала традиционный насыщенный макияж глаз и совсем немного подчеркнула губы.

На этой неделе у королевы Летиции будет еще несколько выходов. Ожидаем их с нетерпением.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Напомним, недавно испанская королевская семья показала свою рождественскую открытку 2023 года.

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